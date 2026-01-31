Il caso Niscemi i disastri previsti e la democrazia dell’azzardo morale
Questa mattina a Niscemi si è parlato ancora di rischi e di decisioni prese senza abbastanza attenzione. Le preoccupazioni sui possibili disastri legati a progetti e scelte politiche restano alte. Mario Lavia non ha dubbi: quello che sta succedendo qui non è solo un problema ambientale, ma un fatto che riguarda tutta la politica italiana. La discussione si concentra sulla mancanza di trasparenza e sulla tendenza a preferire l’azzardo morale, lasciando che le decisioni si prendano senza valutare appieno le conseguenze. La situazione resta tesa,
Ha perfettamente ragione Mario Lavia a sostenere che il disastro di Niscemi «non può non essere un fatto politico». Come la gran parte dei disastri ambientali della storia nazionale – terremoti compresi – è stato un evento di cui era incerto solo il “quando” e non il “se”, di cui erano prevedibili le conseguenze e di cui erano noti gli interventi di mitigazione del rischio, a cui si sarebbe dovuto provvedere (e ovviamente non si è provveduto). La catena di responsabilità del disastro, che non è scriminata dalla natura eccezionale dell’uragano che si è abbattuto sulla provincia nissena, descrive perfettamente quella politica dell’azzardo, che caratterizza a tutti i livelli il funzionamento della democrazia italiana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Approfondimenti su Niscemi Disastri
“Non si esporta la democrazia con le bombe”. Il Pd fa la morale a Trump e difende Maduro
Il Partito Democratico esprime preoccupazione per l’intervento statunitense in Venezuela, sottolineando che la democrazia non si esporta con la forza.
Estradizione dell’autocrazia ed esportazione della democrazia. Il caso Maduro
L'estradizione dell'autocrazia e l'esportazione della democrazia sono temi complessi e delicati.
Ultime notizie su Niscemi Disastri
Argomenti discussi: Niscemi, 20 milioni stanziati e solo uno speso: trent’anni di progetti mai realizzati; Frana Niscemi, s’indaga per disastro colposo. Meloni sorvola zone: Dare risposte veloci; Emergenza frane in Italia: a rischio quasi 1,3 milioni di persone. Il caso Niscemi, uno su tre; Peggiora la frana a Niscemi, in Sicilia. Il sindaco: Situazione drammatica.
Frana a Niscemi: la storia che si ripete e i fondi mai spesiLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it
Ma si può spostare Niscemi? Tutti i traslochi del passato e cosa non ha funzionatoLa più famosa è Gibellina, ma ci sono anche Africo Nuovo, Poggioreale o La Martella: solo in alcuni casi l’urbanistica è stata amica di chi doveva ... avvenire.it
+++ Lo scaricabarile, disciplina olimpica tutta italiana. Il caso Niscemi - facebook.com facebook
Social media alla sbarra in California: creano dipendenza Ne parliamo a #EffettoGiorno con @SteGarassini. E ancora: il caso Niscemi con @LirioAbbate e il tech di Jeff Bezos con @enricopagliarini. Ascolta la puntata: tinyurl.com/y2ndjrv3 #Radio24 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.