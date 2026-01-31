Questa mattina a Niscemi si è parlato ancora di rischi e di decisioni prese senza abbastanza attenzione. Le preoccupazioni sui possibili disastri legati a progetti e scelte politiche restano alte. Mario Lavia non ha dubbi: quello che sta succedendo qui non è solo un problema ambientale, ma un fatto che riguarda tutta la politica italiana. La discussione si concentra sulla mancanza di trasparenza e sulla tendenza a preferire l’azzardo morale, lasciando che le decisioni si prendano senza valutare appieno le conseguenze. La situazione resta tesa,

Ha perfettamente ragione Mario Lavia a sostenere che il disastro di Niscemi «non può non essere un fatto politico». Come la gran parte dei disastri ambientali della storia nazionale – terremoti compresi – è stato un evento di cui era incerto solo il “quando” e non il “se”, di cui erano prevedibili le conseguenze e di cui erano noti gli interventi di mitigazione del rischio, a cui si sarebbe dovuto provvedere (e ovviamente non si è provveduto). La catena di responsabilità del disastro, che non è scriminata dalla natura eccezionale dell’uragano che si è abbattuto sulla provincia nissena, descrive perfettamente quella politica dell’azzardo, che caratterizza a tutti i livelli il funzionamento della democrazia italiana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il caso Niscemi, i disastri previsti e la democrazia dell’azzardo morale

Argomenti discussi: Niscemi, 20 milioni stanziati e solo uno speso: trent'anni di progetti mai realizzati; Frana Niscemi, s'indaga per disastro colposo. Meloni sorvola zone: Dare risposte veloci; Emergenza frane in Italia: a rischio quasi 1,3 milioni di persone. Il caso Niscemi, uno su tre; Peggiora la frana a Niscemi, in Sicilia. Il sindaco: Situazione drammatica.

