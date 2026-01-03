non si esporta la democrazia con le bombe il pd fa la morale a trump e difende maduro

Il Partito Democratico esprime preoccupazione per l’intervento statunitense in Venezuela, sottolineando che la democrazia non si esporta con la forza. La segretaria Elly Schlein ha contattato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per evidenziare l’importanza di soluzioni diplomatiche e di rispetto sovrano. La questione riflette un dibattito internazionale sulla legittimità e le conseguenze di interventi militari in contesti sovrani.

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, sta seguendo "con apprensione" gli sviluppi dell'attacco Usa in Venezuela e ha sentito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per esprimere "preoccupazione rispetto a quello che sta accadendo in Venezuela". Questo quanto apprende da fonti del Pd. Ma ci sono anche dichiarazioni ufficiali. Come quelle contenute in una nota di Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd: “Chiediamo al Governo di pronunciare parole chiare e di lavorare con urgenza in tutte le sedi multilaterali e internazionali per il pieno ripristino e rispetto del diritto internazionale e per il primato della diplomazia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

