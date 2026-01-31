La gara per gestire Palazzo Galloni sull’Alzaia Naviglio Grande non ha attirato nessuna offerta. Nonostante il fascino del luogo, il bando è andato deserto. La Giunta comunale ora sta valutando un Piano B per risolvere la situazione.

La storia non è bastata e neanche il fascino del luogo. Almeno per ora. Bando deserto. Non è arrivata neanche un’offerta al Comune per il recupero e la gestione di Palazzo Galloni sull’Alzaia Naviglio Grande 66. Parliamo dell’antica villa lungo il principale corso d’acqua cittadino dove – secondo alcune ricostruzioni storiche – Leonardo da Vinci, dipinse uno dei suoi capolavori più noti, “La Dama con l’Ermellino“, durante i suoi anni milanesi. Lo scorso 13 dicembre la Giunta comunale aveva approvato le linee guida di una gara – poi pubblicata a ottobre – avviare un percorso di recupero dello storico immobile e di salvaguardia del Centro dell’Incisione che vi è ospitato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bando deserto per Palazzo Galloni. La Giunta comunale studia il Piano B

