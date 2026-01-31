Il caos del calendario di Inter e Juve dopo il derby d'Italia | incastri Champions da incubo
Dopo il derby d’Italia, Inter e Juventus si trovano a dover affrontare un calendario sempre più complicato. Le due squadre devono affrontare i playoff di Champions League subito dopo il match, con trasferte che mettono in difficoltà la programmazione. La situazione diventa ancora più difficile per i club, costretti a gestire impegni ravvicinati e viaggi impegnativi.
Inter e Juventus sono chiamate a fare gli straordinari con i playoff di Champions League, pianificati subito dopo il derby d'Italia: le due trasferte complicano la situazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
