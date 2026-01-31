Il caos del calendario di Inter e Juve dopo il derby d'Italia | incastri Champions da incubo

Dopo il derby d’Italia, Inter e Juventus si trovano a dover affrontare un calendario sempre più complicato. Le due squadre devono affrontare i playoff di Champions League subito dopo il match, con trasferte che mettono in difficoltà la programmazione. La situazione diventa ancora più difficile per i club, costretti a gestire impegni ravvicinati e viaggi impegnativi.

L’Italia scivola nel ranking UEFA dopo l’eliminazione del Napoli in Champions.

Argomenti discussi: La teoria del caos; Carnevale di Viareggio 2026, tornano la politica e la satira sulla Passeggiata: il calendario e tutto quello che c'è da sapere; via Como blindata dopo il caos; L’idea della ministra. Vacanze scolastiche spalmate nell’anno. La Regione è più cauta.

3 partite in 5 giorni: il folle calendario della Reggina sintomo di una C nel caosPassata agli archivi la sesta giornata di campionato, la Serie C è scesa nuovamente in campo per il turno infrasettimanale, il cui match di cartello, quello tra Catania e Trapani, è stato giocato ieri ... calciomercato.com

Inter-Juve, il big match e il caos calendario: i bianconeri giocheranno sabato il derby d’Italia e martedì in Champions a Istanbul, i nerazzurri torneranno dalla Norvegia nella notte di mercoledì e il sabato successivo saranno in campo a Lecce x.com

Caos Inter-Pisa! Sommer nel mirino dei social, ma Tancredi Palmeri lo difende: "L'errore è più di Zielinski". #InterPisa #SerieA #Sommer #Zielinski #Chivu #PioEsposito #Lautaro #TancrediPalmeri #ForzaInter #InsideInter - facebook.com facebook