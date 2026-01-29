L'Italia è messa male nel ranking Uefa per il 5º posto in Champions dopo l'eliminazione del Napoli

L’Italia scivola nel ranking UEFA dopo l’eliminazione del Napoli in Champions. La posizione nel 5º posto sembra più lontana e il Portogallo sorprende, guadagnando terreno. La situazione si fa difficile per le squadre italiane, che ora devono rincorrere per migliorare la loro classifica.

La situazione dell'Italia nel ranking UEFA utile per il 5º posto in Champions. L'eliminazione del Napoli non aiuta e la sorpresa è rappresenta dal Portogallo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Italia Ranking

La recente sconfitta della Fiorentina in Conference League ha avuto ripercussioni più profonde del previsto, facendo scivolare l’Italia al quinto posto nel ranking UEFA.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

UCL FIXTURES TODAY - Matchday 8 • UCL Table Standings Today • Champions League Fixtures 25/26

Ultime notizie su Italia Ranking

Argomenti discussi: Diseguaglianze, democrazia, welfare e salute; Quanti anni non lavori nella tua vita? Secondo questi dati, l’Italia è messa proprio male; Futsal EURO 2026, l’Italia c’è e batte un colpo: 4-0 alla Polonia. Samperi: Volevamo vincere a tutti i costi; Comando Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea: visita Pastorale dell’Ordinario Militare per l’Italia.

Caso Almasri, l’Italia deferita all’Assemblea degli Stati Parte della Corte penale internazionaleIl caso Almasri porta l'Italia davanti all'Assemblea degli Stati Parte della CPI per non aver eseguito l'arresto del capo della polizia libica ... ilfattoquotidiano.it

Caso Almasri, Italia deferita all'Assemblea degli Stati della CpiSul caso Almasri l'Italia è stata deferita all'Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Questa la decisione, presa a maggioranza, dei giudici della Camera p ... msn.com

600.000 FRANE IN ITALIA. Servono migliaia di cantieri subito per messa in sicurezza!!! Basta buttare soldi in opere inutili. https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/pecoraro-scanio-600000-frane-italia-sono-emergenza-nazionale/AIBtBW5 - facebook.com facebook