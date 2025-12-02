Il Milan la Champions l' Italia e | storia di Petagna che torna al gol a Monza dopo due anni da incubo

L'attaccante dei brianzoli non segnava dal 13 gennaio 2024, quando vestiva la maglia del Cagliari. Ora prova a riprendersi ciò che si è perso durante il lungo periodo trascorso in infermeria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Milan, la Champions, l'Italia e...: storia di Petagna, che torna al gol a Monza dopo due anni da incubo

Milan, 50 trofei e una storia da capitale del calcio - La bacheca del Milan è una delle più ricche al mondo: 50 trofei ufficiali tra titoli nazionali e internazionali, che raccontano oltre un secolo di calcio a livelli d’élite. Secondo milanosportiva.com

I momenti cult della Champions League per le squadre italiane - La Champions League è un archivio di memorie che resistono al tempo, e le squadre italiane hanno contribuito a riempirlo di notti leggendarie. Riporta blitzquotidiano.it

Lazio Milan, i numeri contro i rossoneri in Coppa Italia: ecco tutti i precedenti della sfida - Lazio Milan, storia e statistiche in Coppa Italia: ecco i precedenti che raccontano la rivalità tra le due squadre Gli ottavi di finale mettono di fronte due storiche protagoniste del calcio italiano: ... Lo riporta lazionews24.com

Pulisic: "Voglio fare la storia del Milan. L'obiettivo stagionale è la Champions. Allegri? Colpisce l'esperienza che ha e il suo modo di lavorare" - Christian Pulisic si racconta e fissa chiaro l'obiettivo personale: "Darò tutto per questa squadra, voglio vincere ed entrare a far parte della storia del Milan". Lo riporta calciomercato.com

Allegri: "Milan, ecco quanti punti servono per la Champions. Maignan? Ci parlo, ma..." - Le parole dell'allenatore rossonero in conferenza stampa per la sfida contro la Lazio di Sarri: "La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però ora basta" ... Lo riporta msn.com