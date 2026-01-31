Il Cagliari non si ferma più | poker che profuma di salvezza ad un Verona fermo al palo

Il Cagliari batte il Verona 4-0 e si avvicina alla salvezza. La squadra di Liverani ha dominato dall’inizio alla fine, con gol di Mazzitelli e Kilicsoy nel primo tempo e Sulemana e Idrissi nella ripresa. Il Verona non è mai riuscito a reagire e ora rischia di rimanere in fondo alla classifica. La vittoria dà respiro ai sardi, mentre gli scaligeri devono subito rinnovare la spinta per evitare brutte sorprese.

Cagliari - Verona 4-0 Marcatori: 35' pt Mazzitelli, 48' pt Kilicsoy, 39' st Sulemana, 45' st Idrissi Cagliari (3-5-2): Caprile 6; Zé Pedro 6, Mina 6, Luperto 6.5; Palestra 7 (41' st Zappa 6), Adopo 6.5, Gaetano 6, Mazzitelli 7 (22' st Sulemana 6.5), Obert 6 (34' st Idrissi 6.5); Kiliçsoy 7 (22' st Borrelli 6), Esposito 6.5 (41' st Pavoletti sv). In panchina: Sherri, Ciocci, Deiola, Rodriguez, Dossena, Liteta, Trepy, Luvumbo, Albarracin. Allenatore: Pisacane 7. Hellas Verona (3-5-2): Perilli 6.5; Slotsager 5, Nelsson 4.5, Valentini 4.5; Lirola 5.5 (12' st Mosquera 5.

