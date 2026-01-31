Napoli-Fiorentina 2-1 | la Viola si ferma al palo Il cuore non basta ai ragazzi di Vanoli
Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina al Maradona, in una partita che ha visto il Napoli salire sul podio delle prime volte. La Fiorentina si ferma al palo, senza riuscire a pareggiare nonostante il cuore dei suoi giocatori. Vergara e Gutierrez portano avanti il Napoli, Solomon segna il gol della bandiera per la Viola. La squadra di Vanoli ci prova, ma alla fine non basta.
Firenze, 31 gennaio 2026 - Vince il Napoli per 2-1 al Maradona, nelle serate delle prime volte. In gol Vergara, Gutierrez e Solomon. Alla Fiorentina resta il rammarico degli zero punti. Partita discreta macchiata dai soliti errori in difesa. Festeggiano gli uomini di Conte, ai viola rimane una prestazione che dà fiducia per il prosieguo. Ma ancora una volta a mancare sono i punti. Vanoli dimostra di volersela giocare e manda in campo una Fiorentina con spiccate qualità offensive. Rispetto alle previsioni della vigilia restano fuori Mandragora e Parisi e iniziano il match Fabbian e Solomon. Per il resto è il solito 4-3-3, con De Gea in porta; Dodo, Comuzzo Pongracic e Gosens in difesa; Brescianini, Fagioli e Fabbian a centrocampo; con Solomon e Gudmundsson a sostegno di Piccoli, preferito a Kean dal 1'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Napoli Fiorentina
Fiorentina battuta a Napoli (2-1). Segna Solomon e palo di Piccoli che poi si mangia il pari. Arriva Paratici: Vanoli sotto esame. Pagelle
La Fiorentina perde 2-1 a Napoli, ma la partita lascia qualche spunto positivo.
Fiorentina, Vanoli: “Chiedo scusa ai tifosi, basta alibi. Il rigore? Doveva tirare Gud. Ma basta gol assurdi”
Ultime notizie su Napoli Fiorentina
Napoli-Fiorentina 2-1, riecco i tre punti: gol di Vergara e GutierrezL'ottima prestazione fatta contro il Chelsea non è servita al Napoli per andare ai playoff e viene dunque eliminato dalla Champions League 2025-26. La testa ritorna al ... ilmattino.it
Napoli-Fiorentina 2-1: Conte a +4 sulla Juve. Lacrime Di Lorenzo, Vergara gol e sangueI campioni d'Italia tornano a gioire battendo i Viola, rilanciandosi nella corsa alle milanesi oltre a distanziare i bianconeri nella zona Champions ... tuttosport.com
Serie A, Napoli-Fiorentina 2-1. Vittoria azzurra per continuare a coltivare il sogno Champions Pisa-Sassuolo 1-3: gol di Berardi, Aebischer e Koné, autorete di Caracciolo Alle 20.45 Cagliari-Verona Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it - facebook.com facebook
#Napoli 2-1 #Fiorentina : Manor Solomon! #NapoliFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
