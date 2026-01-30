Cagliari-Verona Zanetti si gioca posto e salvezza | il pronostico

Il match tra Cagliari e Verona si avvicina, e per gli isolani è una partita decisiva. Dopo aver conquistato due vittorie di fila contro Juve e Fiorentina, i rossoblù sono determinati a continuare la serie e mettere pressione alla zona salvezza. Dall’altra parte, il Verona, ultimo in classifica, sa di non poter più permettersi passi falsi. La sfida si preannuncia aperta e intensa, con entrambe le squadre che vogliono i tre punti per cambiare rotta.

I rossoblù, dopo due vittorie di fila contro Juve e Fiorentina, vogliono allungare ma i veneti all'ultimo posto non possono più perdere La 23ª giornata presenta una sfida salvezza in cui Zanetti si gioca la panchina e anche la possibilità di lasciare l'ultimo posto in classifica. Ma all'Unipol Domus non sarà facile considerando le condizioni positive dei rossoblù: scopriamo pronostico e quote di Cagliari-Verona in programma sabato 31 gennaio alle ore 20.45. Il Cagliari sta vivendo il momento migliore della sua stagione grazie alle ultime due vittorie consecutive, di valore immenso non soltanto per i punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cagliari-Verona, Zanetti si gioca posto e salvezza: il pronostico Approfondimenti su Cagliari Verona Verona-Udinese, ultima chiamata per Zanetti: si gioca panchina e salvezza. Il pronostico Venerdì sera al Bentegodi si gioca una partita cruciale tra Verona e Udinese, con importanti implicazioni per la classifica e la posizione di Zanetti sulla panchina. Milan Verona, Bertolini (vice Zanetti): «Abbiamo lavorato tanto in questi giorni. Salvezza? Zanetti ha fatto una cosa» Bertolini, vice di Zanetti, ha parlato ai microfoni di Dazn in vista della partita tra Milan e Verona. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Cagliari Verona Argomenti discussi: Verona verso Cagliari, l’Hellas va avanti con Zanetti; Zanetti-Verona, è rottura: Squadra debole, venduti due titolari. Runjaic: Europa? Ok così...; Zanetti a rischio esonero? La situazione dopo Verona-Udinese e i possibili sostituti; Pronostico Cagliari-Verona: analisi, quote e consigli. Verso Cagliari-Verona. Zanetti può recuperare alcuni uominiL'allenatore del Verona Paolo Zanetti confida di poter convocare alcuni elementi per la trasferta di Cagliari, reduci da problemi fisici. calciocasteddu.it Cagliari-Hellas Verona, probabili formazioni e dove vederlaRossoblù reduci dal colpo di Firenze, gialloblù in cerca di riscatto dopo il ko con l’Udinese. Pisacane e Zanetti studiano le mosse con due moduli opposti ... calciocasteddu.it Il tecnico Fabio #Pisacane pare orientato verso il modulo 3-4-2-1 per il suo #Cagliari contro l'Hellas #Verona di Paolo #Zanetti! Appuntamento domani alle ore 20:45 alla Domus La probabile formazione: Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Mazzitel - facebook.com facebook Cagliari, Pisacane verso conferma dell'undici delle ultime vittorie. Con il Verona squadra più offensiva, vicinissimi giovani Gallea e Di Paolo #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.