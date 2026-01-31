La Fondazione ha scelto Riccardo Zuccolotto, il bambino di 11 anni lasciato dalla neve in provincia di Belluno, per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Il ragazzo salirà sul palco il 6 febbraio allo stadio di San Siro, un gesto che ha fatto parlare molto in queste settimane.

AGI - La Fondazione Milano Cortina ha deciso che Riccardo Zuccolotto, il ragazzo di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve da un autobus in provincia di Belluno in quanto sprovvisto di biglietto, avrà un ruolo all'interno della Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in programma il 6 febbraio allo Stadio di San Siro. Lo apprende l'AGI. Ancora non è stato reso noto il ruolo che avrà il giovane. Il bambino era stato costretto a scendere dall'autobus perché aveva il biglietto sbagliato, ed aveva poi percorso oltre 6 km fino a casa nella neve in Cadore. La famiglia ha deciso poi di presentare una querela per abbandono di minore contro Dolomiti Bus e contro l’autista del mezzo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il bambino lasciato dal bus nella neve avrà un ruolo alla Cerimonia d’apertura Milano-Cortina

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Un bambino di Belluno, fatto scendere da un autobus sotto la neve, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026.

Il bambino di 11 anni di Belluno, costretto a camminare più di sei chilometri sotto la neve perché non aveva il nuovo biglietto, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Bambino cacciato dal pullman e abbandonato al gelo: aperta un’inchiesta, sospeso l’autista; Ragazzino abbandonato dal bus sotto la neve: I miei interminabili sei chilometri a piedi, infreddolito e con due zaini sulle spalle; Belluno, 11enne costretto a 6 km a piedi nella neve: aperta inchiesta; Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus, lui cammina per 6 chilometri sotto la neve: È arrivato a casa stremato.

Il bambino di Belluno lasciato a piedi dal bus avrà ruolo nella cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026Invitato alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 il bambino fatto scendere dal bus sotto la neve nel Bellunese ... fanpage.it

Lasciato a piedi dall'autista del bus, bimbo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-CortinaIl bimbo lasciato a piedi invitato alla cerimonia di Milano Cortina: aveva fatto 6 km a piedi per tornare a casa perché senza biglietto olimpico ... virgilio.it

“Battiti Olimpici”, verso Milano Cortina 2026. Protocollo Po. Il percorso verso le Olimpiadi Questa sera alle 21.15 su IlSole24OreTv, canale 246 del digitale terrestre Una produzione Coni in collaborazione con SportFace x.com

Auro Bulbarelli anticipa una presunta sorpresa di Mattarella per Milano Cortina 2026, ma viene subito smentito. Una gaffe in diretta che trasforma un annuncio in un caso istituzionale: https://fanpa.ge/r58nj - facebook.com facebook