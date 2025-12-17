Chiude consultorio di via Bellono Potere al popolo | Per le guerre i soldi ci sono per la Sanità mai

Il consultorio di via Bellono chiude, sollevando preoccupazioni tra i cittadini. Potere al Popolo denuncia come i fondi siano disponibili per le guerre, ma mai per la sanità pubblica. La chiusura rappresenta un segnale di allarme sulla tutela dei servizi essenziali e sulla priorità delle risorse in un sistema sanitario che necessita di maggiore attenzione e investimento.

Potere al popolo (Pap), già domenica scorsa, ha lanciato l'allarme: chiudono il consultorio di via Giorgio Bellono. I ragazzi del movimento della sinistra radicale hanno appeso il 14 dicembre uno striscione là fuori: “Finanziano le armi, chiudono i consultori. La Sanità di destra e Pd”. La sigla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Ci sono valori anomali nell’acqua. Chiude asilo: disagi per 50 famiglie Leggi anche: Blocco di armi al porto: "In tutte le guerre in cui i diritti umani non sono rispettati" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. [TORINO] CHIUDE ANCHE IL CONSULTORIO DI VIA BELLONO: BASTA CON LO SMANTELLAMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA!; Potere al popolo, 'a Torino chiude anche il consultorio di via Bellono'; Chiude il consultorio di ginecologia e pediatria a Mirafiori Nord, residenti sulle barricate; Potere al popolo, denuncia chiusura del consultorio di via Bellono. Chiude anche il consultorio di via Bellono: “Un altro colpo alla sanità territoriale” - Dopo i casi del poliambulatorio di via del Ridotto e del presidio di via Le Chiuse, arriva ora la notizia della chiusura del consul ... torinoggi.it

