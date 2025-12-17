Chiude consultorio di via Bellono Potere al popolo | Per le guerre i soldi ci sono per la Sanità mai

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consultorio di via Bellono chiude, sollevando preoccupazioni tra i cittadini. Potere al Popolo denuncia come i fondi siano disponibili per le guerre, ma mai per la sanità pubblica. La chiusura rappresenta un segnale di allarme sulla tutela dei servizi essenziali e sulla priorità delle risorse in un sistema sanitario che necessita di maggiore attenzione e investimento.

Immagine generica

Potere al popolo (Pap), già domenica scorsa, ha lanciato l'allarme: chiudono il consultorio di via Giorgio Bellono. I ragazzi del movimento della sinistra radicale hanno appeso il 14 dicembre uno striscione là fuori: “Finanziano le armi, chiudono i consultori. La Sanità di destra e Pd”. La sigla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Ci sono valori anomali nell’acqua. Chiude asilo: disagi per 50 famiglie

Leggi anche: Blocco di armi al porto: "In tutte le guerre in cui i diritti umani non sono rispettati"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

[TORINO] CHIUDE ANCHE IL CONSULTORIO DI VIA BELLONO: BASTA CON LO SMANTELLAMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA!; Potere al popolo, 'a Torino chiude anche il consultorio di via Bellono'; Chiude il consultorio di ginecologia e pediatria a Mirafiori Nord, residenti sulle barricate; Potere al popolo, denuncia chiusura del consultorio di via Bellono.

chiude consultorio via bellonoChiude anche il consultorio di via Bellono: “Un altro colpo alla sanità territoriale” - Dopo i casi del poliambulatorio di via del Ridotto e del presidio di via Le Chiuse, arriva ora la notizia della chiusura del consul ... torinoggi.it

chiude consultorio via bellonoPotere al popolo, 'a Torino chiude anche il consultorio di via Bellono' - Potere al popolo Torino denuncia nel capoluogo piemontese "l'ennesimo atto di smantellamento della sanità territoriale: sta per chiudere il consultorio familiare e pediatrico di via Bellono, un presid ... ansa.it

chiude consultorio via bellonoDa oggi chiude il consultorio di via Bellono a Torino, Potere al Popolo: “Nel silenzio più totale” - "Fino a ieri questa data non era nota alla popolazione e non esistevano comunicazioni ufficiali, né online né affisse all’ingresso del consultorio" ... quotidianopiemontese.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.