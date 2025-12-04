Le ombre della Storia e del potere a cui l’Italia non sfugge mai

Alessandro Zaccuri è una delle menti più acute che conosca. Giornalista di successo, oggi direttore della Comunicazione in Università Cattolica, conosce bene le oscillazioni del potere, che potrebbe cavalcare con successo (se gli volessi male, gli consiglierei la carriera politica) se in lui non prevalessero sempre il pensiero, la volontà di conoscenza, e una fede capace di nutrirsi di una giusta dose di civile perplessità. Manzoniano per nascita e temperamento, condivide con l'autore del Cinque Maggio la persuasione che il buon intellettuale non si nutra di proclami. Capire il mondo è il dovere dell'intellettuale, un dovere spesso frustrante e votato al fallimento, ma necessario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Le ombre" della Storia e del potere a cui l’Italia non sfugge mai

La storia del regime degli Assad, al potere in Siria da 50 anni (e spodestati con una azione lampo) - Quando nel 2011 migliaia di giovani scesero in piazza, Aleppo in testa, a chiedere più democrazia e giustizia, Bashar Assad deve aver pensato al suo antenato Sulayman al-

