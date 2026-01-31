I resti umani trovati il primo gennaio in una torre abbandonata vicino a Vitriola di Montefiorino sono di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa all’inizio dell’anno. Due escursionisti hanno scoperto il corpo, che si trovava in uno stato di decomposizione avanzato. La famiglia di Daniela aspetta con ansia notizie sulla conferma dell’identità, ma le prime analisi sembrano indicare che si tratta proprio di lei. La polizia ha già aperto un’indagine per capire cosa sia successo alla donna nelle settimane precedenti alla scomparsa.

Sono di Daniela Ruggi i resti rinvenuti l’1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata non molto distante dall’abitazione della donna, a Vitriola di Montefiorino, sull’ Appennino modenese. Lo riporta il Resto del Carlino di Modena. A stabilirlo sono stati gli esami del Dna, dopo che nelle scorse settimane campioni erano stati prelevati da oggetti appartenuti alla 32enne e alla madre. Ruggi era scomparsa il 19 settembre del 2024, il giorno dopo essere stata dimessa dall’ ospedale di Sassuolo in seguito ad un malore e riaccompagnata alla sua abitazione di Vitriola, dove viveva da sola, da un’ambulanza di volontari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Identificati i resti umani trovati il primo dell’anno: sono di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel 2024

La 32enne Daniela Ruggi è stata trovata morta in un rudere sull’Appennino modenese.

Sono stati trovati resti umani e un reggiseno vicino al casolare di Daniela Ruggi, scomparsa nel settembre 2024.

