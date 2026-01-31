Daniela Ruggi è morta sono suoi i resti trovati nel rudere | la 32enne era scomparsa nel 2024

La 32enne Daniela Ruggi è stata trovata morta in un rudere sull’Appennino modenese. I resti sono stati scoperti a Capodanno in una torre isolata, dove si trovava in un’area poco accessibile. La ragazza era scomparsa a settembre 2024, e ora la sua morte è confermata dopo il ritrovamento. La famiglia e gli amici sono sotto shock, ancora non si conoscono le cause della tragedia.

