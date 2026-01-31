L’Ice in Italia grazie a Renzi e Napolitano

Una minoranza di politici italiani si oppone con forza alla presenza degli agenti degli Stati Uniti che accompagnano la delegazione olimpica americana in Italia. La questione ha alimentato discussioni accese, con alcuni che chiedono chiarimenti e altri che criticano l’intervento straniero. La tensione cresce mentre si cerca di capire quali siano le reali motivazioni dietro questa scelta.

Minoranza scatenata per la presenza degli agenti Usa al seguito della delegazione olimpica americana. Ma l’accordo bilaterale tra Viminale e dipartimento per la Sicurezza interna statunitense fu ratificato nel 2014 dall’allora governo a guida Pd. C’è un accordo bilaterale che arriva da lontano e che rafforza la cooperazione nella prevenzione e nel contrasto alle forme gravi di criminalità e terrorismo. E che riporta nel perimetro della realtà le ipotesi circolate negli ultimi giorni sulla presenza in Italia, per le olimpiadi di Milano-Cortina, di uomini dell’Ice, letteralmente «Immigration and customs enforcement», struttura finita di recente nel mirino delle proteste per gli arresti a Minneapolis, in Minnesota, del gennaio scorso, che hanno visto anche la morte di due persone per mano dei suoi agenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

L’Ice, tramite la sua componente investigativa Hsi, lavora con l’Italia dal marzo 2015.

Nel contesto delle recenti notizie riguardanti il sequestro delle aziende di Napolitano Store, il tiktoker Angelo Napolitano ha commentato la situazione.

