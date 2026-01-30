Milano-Cortina Ice collabora con l’Italia dal 2015 | accordo nel 2009 con Berlusconi poi ratifica con Renzi

L’Ice, tramite la sua componente investigativa Hsi, lavora con l’Italia dal marzo 2015. Tuttavia, finora, non ha mai svolto attività di polizia nel nostro Paese. La collaborazione esiste dal 2009, quando l’accordo fu firmato tra Berlusconi e l’Ice, e fu ratificata poi da Renzi. La notizia arriva dall’Adnkronos, che ha confermato i dettagli.

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, è dal marzo 2015 che l’Hsi, componente investigativa dell'Ice, collabora con l’Italia senza aver mai condotto attività di polizia nel nostro Paese. In particolare in base ad alcuni documenti, il 28 maggio del 2009 è stato stipulato un accordo tra il governo italiano, all'epoca targato Berlusconi con Roberto Maroni ministro dell'Interno, e il governo degli Stati Uniti sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità. E' stata poi la legge 99 del 2014 promulgata il 3 luglio dello stesso anno, quando ministro dell'Interno era Angelino Alfano (governo Renzi), a ratificare e dare esecuzione all'accordo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Milano Cortina Ice

In Francia, i dipendenti di Capgemini sono scesi in piazza contro l’azienda, che da tempo lavora con l’Ice, la polizia federale americana.

La discussione sulla presenza di agenti ICE a Milano per i Giochi Olimpici evidenzia differenze di opinioni tra le autorità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina Ice

Argomenti discussi: Agenti Ice a Milano Cortina. Piantedosi vede ambasciatore Usa, il 4 febbraio riferirà alla Camera; Milano-Cortina, agenti Ice in Italia per le Olimpiadi. Tajani: Non si occuperanno di ordine pubblico; Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo; Cos’è questa storia dell’ICE alle Olimpiadi Milano Cortina.

Milano-Cortina, Ice collabora con l’Italia dal 2015: accordo nel 2009 con Berlusconi poi ratifica con RenziA quanto apprende l’Adnkronos, è dal marzo 2015 che l’Hsi, componente investigativa dell’Ice, collabora con l’Italia senza aver mai condotto attività di polizia nel nostro Paese. In particolare in ... lamilano.it

Milano Cortina 2026, non solo Ice ai Giochi: agenti anche dalla GermaniaMilano Cortina 2026 si prepara a ospitare altre forze di sicurezza straniere oltre agli americani dell'Ice, al centro delle polemiche dopo quanto accaduto a ... lapresse.it

MILANO CORTINA | Due tedofori alpini scortano la fiamma olimpica sul Lago di Tovel. Un viaggio in alta montagna tra i paesaggi innevati. LO SPECIALE #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/ facebook

Milano-Cortina, la Head of food&beverage Elisabetta Salvadori: «3 milioni di pasti. Menu: dai pizzoccheri alla polenta, non più di 25 euro » x.com