ICE a Milano-Cortina Meloni | Paradosso polemizzare sugli Usa e poi chiedere la loro difesa

Negli Stati Uniti si moltiplicano le proteste contro l’ICE, l’agenzia di immigrazione e dogane. In Italia, invece, si infiamma il dibattito sulla presenza di agenti americani durante i Giochi olimpici di Milano-Cortina. Meloni commenta dicendo che è un paradosso polemizzare sugli Usa e poi chiedere la loro protezione. La questione diventa sempre più calda, e le opinioni si scontrano tra chi difende la presenza degli americani e chi la critica.

Negli Stati Uniti cresce la mobilitazione contro l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), mentre in Italia il dibattito si accende sulla presenza di personale investigativo Usa durante i Giochi olimpici. Meloni richiama all'unità dell'Occidente e respinge le accuse di ingerenza nella sicurezza nazionale.

