Il dibattito sulla presenza dell’Ice in Italia ha suscitato diverse opinioni, tra cui quella di Magi, che invita il governo a comunicare agli Stati Uniti la propria posizione. La questione riguarda il ruolo dell’agenzia statunitense nell’applicazione delle politiche di immigrazione e la loro percezione internazionale, in un contesto di crescente attenzione alle questioni di legalità e diritti umani.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “L'Ice è lo strumento con cui Trump sta sostituendo la legalità con l'abuso di potere, la sicurezza degli americani con la licenza di uccidere da parte di agenti dell'immigrazione". Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. "Il governo italiano e la destra non possono più dire che attendono le inchieste per condannare le atrocità. Serve una presa di posizione chiara da parte di tutti, a cominciare da coloro che da destra si dichiarano democratici. Per questo, il governo dovrebbe dire a Trump che l'Ice non é gradita in Italia, nemmeno per fare da scorta alla delegazione americana: le Olimpiadi non possono trasformarsi in una sfilata delle squadracce di Trump, con cui il presidente Usa sta gettando nel caos il proprio Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Magi, 'Meloni dica a Usa che Ice non benvenuta in Italia'

Il dibattito sulla presenza delle forze dell'Ice in Italia continua a suscitare attenzione e preoccupazioni, con alcune dichiarazioni che evidenziano il tema della sicurezza e delle politiche di gestione dell’immigrazione.

In questa analisi si affronta la presenza dei membri dell'Ice in Italia, con un focus sulle recenti dichiarazioni di Bonelli e le implicazioni politiche per il governo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

