I partiti stringono sulla verifica | parte la chiamata alla sindaca Episcopo
Le forze politiche del campo largo progressista si preparano a chiedere ufficialmente alla sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, di incontrarli. L’obiettivo è avviare una verifica politica, un momento di confronto per capire come andare avanti. La chiamata partirà a breve, mentre si intensificano le consultazioni tra i partiti.
Le principali forze politiche del campo largo progressista chiederanno ufficialmente alla sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo di essere convocate per aprire un momento di riflessione, perifrasi per la verifica.Il clamore mediatico intorno al tavolo della coalizione avrebbe indotto i partiti a.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su Foggia Sindaca
Profilo fake ‘Episcopo Sindaca’ sta contattando cittadini ignari sui social: "Attenzione, è una truffa!"
Un profilo fake chiamato ‘Episcopo Sindaca’ sta contattando cittadini sui social, inviando messaggi privati e richieste di amicizia.
È l’ora della verifica a Palazzo di Città: prima riunione delle forze del campo largo senza la sindaca
Questa mattina si svolge la prima riunione delle forze del campo largo senza la presenza della sindaca.
