Profilo fake ‘Episcopo Sindaca’ sta contattando cittadini ignari sui social | Attenzione è una truffa!

Un profilo fake chiamato ‘Episcopo Sindaca’ sta contattando cittadini sui social, inviando messaggi privati e richieste di amicizia. La presenza di questa pagina sta generando preoccupazione, poiché si tratta di un tentativo di truffa. È importante essere cauti e riconoscere i segnali di un profilo falso per evitare di cadere nelle trappole online.

Un profilo fake ‘Episcopo Sindaca’ da questa mattina su Instagram sta contattando, con messaggi privati e richieste di amicizia, persone ignare che si tratti di una truffa. Nei messaggi si fa riferimento alla volontà di creare “un gruppo WhatsApp sugli investimenti”, con discussioni inerenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

? IMPORTANTE: PROFILO "FAKE" In questi giorni abbiamo rilevato la presenza di profili/pagine clonati che utilizzano nome e immagini riconducibili al nostro account ufficiale. NELL'IMMAGINE, IL PROFILO FAKE DI INSTAGRAM (riconoscibile per la scritta - facebook.com Vai su Facebook