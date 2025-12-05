Allegri eliminato dalla Coppa Italia spunta il commento sul Napoli | la frase inaspettata

Spazionapoli.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri ha parlato nell’immediato post partita di Lazio-Milan, gara che ha decretato l’eliminazione dalla Coppa Italia dei rossoneri agli ottavi di finale. Il tecnico toscano ha citato anche il Napoli, che uscì lo scorso anno dalla competizione, proprio contro i biancocelesti nello stesso turno, vincendo poi il campionato, approfittando del singolo impegno settimanale. Allegri e il parallelismo con il Napoli dello scudetto: la frase inattesa. La rete di Zaccagni a 10 minuti dalla fine del match, ha portato la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Bologna campione in carica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

allegri eliminato dalla coppa italia spunta il commento sul napoli la frase inaspettata

© Spazionapoli.it - Allegri eliminato dalla Coppa Italia, spunta il commento sul Napoli: la frase inaspettata

Altri contenuti sullo stesso argomento

allegri eliminato coppa italiaZaccagni elimina il Milan: rivincita Lazio! Sarri batte Allegri e vola ai quarti di Coppa Italia - Il numero 10 dei biancocelesti stende i rossoneri, firmando il gol del vantaggio definitivo della squadra di Sarri ... Si legge su tuttosport.com

allegri eliminato coppa italiaMilan eliminato in Coppa Italia, parla Allegri: “Bisogna essere arrabbiati” - Le parole di Max Allegri dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio: Sarri si prende la rivincita contro il Milan. Riporta spaziomilan.it

allegri eliminato coppa italiaCoppa Italia, Lazio-Milan 1-0: Zaccagni porta Sarri ai quarti ed elimina Allegri - Ai biancocelesti basta un gol del loro capitano all’80’: sfideranno il Bologna nel prossimo turno Termina agli ottavi di finale il cammino in Coppa Italia del Milan di Massimiliano Allegri. Secondo msn.com

allegri eliminato coppa italiaCoppa Italia, Lazio-Milan 1-0. Una rete di Zaccagni elimina i rossoneri - La squadra di Sarri incontrerà il Bologna ai quarti ... Riporta rainews.it

allegri eliminato coppa italiaCoppa Italia, Milan eliminato! Un gol di Zaccagni fa volare la Lazio ai quarti - La Lazio si prende la rivincita sul Milan dopo la sconfitta in campionato e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. Come scrive tuttonapoli.net

allegri eliminato coppa italiaAllegri sulla sconfitta: “Chi segnava prima vinceva. Adesso testa al Torino” - 0, che ha sancito l'eliminazione in Coppa Italia dei rossoneri, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset. Secondo milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Allegri Eliminato Coppa Italia