Allegri eliminato dalla Coppa Italia spunta il commento sul Napoli | la frase inaspettata

Massimiliano Allegri ha parlato nell’immediato post partita di Lazio-Milan, gara che ha decretato l’eliminazione dalla Coppa Italia dei rossoneri agli ottavi di finale. Il tecnico toscano ha citato anche il Napoli, che uscì lo scorso anno dalla competizione, proprio contro i biancocelesti nello stesso turno, vincendo poi il campionato, approfittando del singolo impegno settimanale. Allegri e il parallelismo con il Napoli dello scudetto: la frase inattesa. La rete di Zaccagni a 10 minuti dalla fine del match, ha portato la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Bologna campione in carica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

