Tulipani d’Autunno gli unici al mondo solo per pochi giorni nel parco veronese

Com’è possibile ammirare 100.000 tulipani in autunno?Il risultato è frutto di anni di studio e sperimentazione: un progetto appassionante che ha coinvolto l’intero team di giardinieri del Parco Giardino Sigurtà in un lavoro costante, preciso e meticoloso.Nei mesi precedenti, l’attesa è cresciuta. 🔗 Leggi su Veronasera.it

