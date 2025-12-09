Tanti gli eventi In dono dalla Bcc i giochi nel parco

Domenica scorsa, Premilcuore ha dato il via alle festività natalizie con numerosi eventi, tra cui l’accensione dell’albero di Natale in piazza Ricci, un concerto del Masini Brass Ensemble e l’inaugurazione dei giochi pubblici nel parco, tutti offerti dalla Bcc. Un momento di festa e condivisione che ha coinvolto tutta la comunità.

Domenica scorsa sono state inaugurate le iniziative natalizie di Premilcuore, con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Ricci, il concerto del Masini Brass Ensemble el’ inaugurazione dei giochi pubblici. Commenta il sindaco Sauro Baruffi: "Ringraziamo in particolare la Banca Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, che ha contribuito all’installazione dei giochi certificati per bambini nel giardino del Centro visite del Parco nazionale", banca che era rappresentata dal vicepresidente Gianni Lombardi. Seguirà un ricco calendario di eventi a cura di Pro loco e amministrazione comunale, fra cui due giorni di festa nel prossimo weekend con inizio sabato alle 16 con lo spettacolo ‘Aspettando Papà Noel’ e alle 21 la Pink Orchestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tanti gli eventi. In dono dalla Bcc i giochi nel parco

