La gente si è radunata a San Pellegrino per l’ultimo saluto a Luca Baroni, il giovane di 20 anni scomparso. In un addio che ha rotto la tradizione, i partecipanti hanno scelto di indossare vestiti vivaci, sfidando il dolore con i colori. La cerimonia non è stata convenzionale, ma ha trasmesso un messaggio di speranza e ricordo.

L’ADDIO. Non è stato un funerale convenzionale quello di Luca Baroni, morto a soli 20 anni. I partecipanti hanno sfidato il grigiore del lutto indossando capi colorati. Una scelta che riflette l’essenza di Luca. Ci sono vite che non si misurano in anni, ma in tracce. E quella di Luca Baroni, spentasi a soli 20 anni, lo scorso 23 gennaio, ha lasciato un’impronta che attraversa la Valle Brembana fino a raggiungere Montello, unendo due comunità in un unico, commosso abbraccio. Sabato mattina 31 gennaio, la chiesa parrocchiale di San Pellegrino era gremita per l’ultimo saluto. Il cordoglio di due comunità per Luca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - I colori che lui amava per l’ultimo saluto a Luca. Folla a San Pellegrino

Approfondimenti su Luca Baroni

A Milano si è tenuto l’ultimo saluto ad Achille Barosi e Chiara Costanzo, entrambi di 16 anni, tra le sei vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans Montana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Luca Baroni

Argomenti discussi: Tullio e Siglinda sposi a 100 e 85 anni prima che lui muoia: Un amore senza tempo; Salvini incontri chi vuole, ma non da vicepremier e al Ministero; Valentino secondo Antonio Marras: Genio di un’altra dimensione. Lui e Armani hanno dettato la storia della moda; Guida ai regali di San Valentino 2026 per lei, per lui, per l'amica, per tutti.

I colori che lui amava per l’ultimo saluto a Luca. Folla a San PellegrinoI partecipanti hanno sfidato il grigiore del lutto indossando capi colorati. Una scelta che riflette l’essenza di Luca. ecodibergamo.it

I 6 colori che saranno di moda nel 2026: dal cioccolato al panna, le nuance di tendenza dell’anno nuovoQuali sono i colori che saranno di moda nel 2026? Dal cioccolato all’arancione, passando per verde menta e bianco panna ecco le tonalità di tendenza dell’anno nuovo e i consigli per abbinarle. fanpage.it

Buongiorno!!!! Direttamente dalle piste della Ski Area San Pellegrino - Dolomiti lo spettacolo dei colori dell’alba #dolomiti #italia #valdefasha #trentino #valdifassa #fassatal #moenalovers #moenalafatadelledolomiti #unescoworldheritage #dolomites # facebook