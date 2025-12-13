Ultimo saluto a Pellegrino Maccario il Santone dell' Irpinia che unì comunità e persone

Pellegrino Maccario, noto a tutti come "Rino", è venuto a mancare serenamente il 13 dicembre 2025, all’età di 71 anni.La sua morte, che ha colpito duramente la famiglia e la comunità, segna la fine di una vita dedicata al servizio degli altri, caratterizzata da impegno civile, sociale e. Avellinotoday.it

Avellinotoday.it - Ultimo saluto a Pellegrino Maccario, il "Santone" dell'Irpinia che unì comunità e persone