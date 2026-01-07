Tragedia a San Salvatore Telesino 25enne trovato morto nel piazzale di un’azienda

A San Salvatore Telesino, un giovane di 25 anni è stato trovato senza vita questa mattina nel piazzale di un’azienda locale. Le indagini iniziali escludono segni di violenza esterna. La vicenda è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno cercando di chiarire le cause del decesso.

Il giovane è stato rinvenuto privo di vita questa mattina: le prime indagini escludono segni di violenza esterna Questa mattina a San Salvatore Telesino, nel piazzale di un’azienda locale, è stato ritrovato il corpo senza vita di un 25enne. Sul . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

