Tragedia a San Salvatore Telesino 25enne trovato morto nel piazzale di un’azienda

A San Salvatore Telesino, un giovane di 25 anni è stato trovato senza vita questa mattina nel piazzale di un’azienda locale. Le indagini iniziali escludono segni di violenza esterna. La vicenda è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno cercando di chiarire le cause del decesso.

Il giovane è stato rinvenuto privo di vita questa mattina: le prime indagini escludono segni di violenza esterna Questa mattina a San Salvatore Telesino, nel piazzale di un’azienda locale, è stato ritrovato il corpo senza vita di un 25enne. Sul . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Tragedia a San Salvatore Telesino, 25enne trovato morto nel piazzale di un’azienda Leggi anche: Dramma in Valle Telesina, 25enne trovato senza vita nel piazzale di una azienda Leggi anche: Ruba gasolio in azienda a San Salvatore Telesino, arrestato un giovane Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. San Salvatore Telesino, la piccola Maria morta in piscina: nuove perizie per il Dna - È stata disposta una perizia per accertare l'eventuale presenza di impronte e tracce biologiche sugli oggetti sequestrati sui luoghi dei fatti, una piscina di un casale, con particolare riguardo agli ... ilmattino.it San Salvatore Telesino, tenta di scalare traliccio: muore per scarica elettrica - È un vero e proprio giallo quello che si è consumato ieri mattina nell’area periferica di San Salvatore Telesino dove, intorno a mezzogiorno, alcuni escursionisti che stavano effettuando trekking ... ilmattino.it Dodici anni dopo, Umberto Giordano rivive con dolore la tragedia che segnò la sua famiglia. Luglio 2014, suo figlio Salvatore, studente di Marano di 14 anni, fu colpito da un fregio che si staccò da un edificio mentre, in compagnia di amici di scuola, passeggia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.