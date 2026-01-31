Il Napoli si prepara a sostituire Di Lorenzo, che si è infortunato durante l’ultima partita. Holm, Norton-Cuffy e Calabria sono i nomi più caldi per coprire il ruolo. La squadra ha già affrontato molte assenze e ora deve fare i conti anche con questa perdita. La situazione si fa difficile, ma i tecnici stanno valutando le opzioni per non compromettere la corsa in campionato.

L’infortunio del capitano Di Lorenzo è l’ennesima tegola per il Napoli che lotta da inizio stagione con gli infortuni e continua a disputare incontri con una rosa ridotta all’oss. Se, come anticipato dall’allenatore Antonio Conte, dovesse trattarsi di un problema al crociato, i tempi di recupero per Di Lorenzo sarebbero lunghi e il club dovrebbe rimettersi immediatamente sul mercato. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha dato aggiornamenti Il Napoli deve rimpiazzare Di Lorenzo. “Brutto infortunio per Di Lorenzo, ora serve cautelarsi con un nuovo giocatore al suo posto. Holm e Norton-Cuffy sono due giocatori che il Napoli ha già valutato da tempo, vediamo se il Napoli affonderà anche a destra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Holm, Norton-Cuffy e Calabria, i nomi del Napoli per rimpiazzare Di Lorenzo (Fabrizio Romano)

