Mercato Juve | a destra Holm o Norton-Cuffy? Chi è più vicino in questo momento

La Juventus lavora per rinforzare la fascia destra e sta valutando due opzioni: Holm e Norton-Cuffy. La società ha chiamato i rispettivi agenti e sta cercando di capire quale dei due possa essere più facile da prendere. Al momento, sembra più vicino Holm, ma niente è ancora deciso. I tifosi aspettano aggiornamenti ufficiali, mentre la dirigenza si concentra sulle trattative.

a vestire la maglia bianconera. Le ultime novità. Il mercato della Juventus sta per risolvere uno dei paradossi più evidenti della gestione di Luciano Spalletti: l’impiego totale di Pierre Kalulu. L’ex difensore del Milan, nonostante un rendimento eccellente, non ha saltato nemmeno un secondo dall’inizio della stagione, una situazione insostenibile a lungo termine che ha spinto la dirigenza a cercare con urgenza un’alternativa affidabile sulla corsia di destra. L’incastro Holm-Joao MarioLa soluzione al rebus del “vice Kalulu” sembra essere arrivata alle battute finali attraverso un’operazione speculare con il Bologna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: a destra Holm o Norton-Cuffy? Chi è più vicino in questo momento Approfondimenti su Mercato Juve Juve, svolta a destra: scambio Joao Mario-Holm con il Bologna, poi l'assalto a Norton-Cuffy La Juventus sta facendo mosse di mercato. Mercato Inter, Romano svela nuovi dettagli su Norton-Cuffy. Mentre su Perisic e Diaby dice questo… Romano svela nuovi dettagli sulle trattative nerazzurre. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mercato Juve Argomenti discussi: Juve, un terzino a parametro zero per l'estate: Celik il preferito, alternativa Mingueza; La Juve vuole rinforzare la fascia destra con un giocatore della Serie A; Calciomercato Juventus: Spalletti chiede un rinforzo immediato; Juve-Napoli anche sul mercato, c'è Juanlu nel mirino: il punto. Juve, svolta a destra: scambio in Serie A con Joao MarioProprio il portoghese potrebbe consentire alla Juventus di mettere le mani su un altro laterale. Stando alle ultime informazioni di ‘Sky Sport’, Comolli e soci sono in trattativa col Bologna per uno ... calciomercato.it Juve, è una corsa contro il tempo: Kolo Muani al di là del muroL'attaccante francese tornerebbe volentieri, ma il club bianconero deve cautelarsi: la pista Zirkzee è difficile ... corrieredellosport.it MERCATO ROSSOBLÙ | Ufficiale il trasferimento dell'esterno destro alla Juve Stabia in prestito con obbligo di riscatto. Il club lo saluta e annuncia il ritorno del calciatore uruguaiano - facebook.com facebook #Chiellini tra Galatasaray, mercato Juve e spie per i giochetti: "In realtà ho pensato a..." x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.