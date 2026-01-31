Mercato Juve | a destra Holm o Norton-Cuffy? Chi è più vicino in questo momento

La Juventus lavora per rinforzare la fascia destra e sta valutando due opzioni: Holm e Norton-Cuffy. La società ha chiamato i rispettivi agenti e sta cercando di capire quale dei due possa essere più facile da prendere. Al momento, sembra più vicino Holm, ma niente è ancora deciso. I tifosi aspettano aggiornamenti ufficiali, mentre la dirigenza si concentra sulle trattative.

a vestire la maglia bianconera. Le ultime novità. Il mercato della  Juventus  sta per risolvere uno dei paradossi più evidenti della gestione di  Luciano Spalletti: l’impiego totale di  Pierre Kalulu. L’ex difensore del Milan, nonostante un rendimento eccellente, non ha saltato nemmeno un secondo dall’inizio della stagione, una situazione insostenibile a lungo termine che ha spinto la dirigenza a cercare con urgenza un’alternativa affidabile sulla corsia di destra. L’incastro Holm-Joao MarioLa soluzione al rebus del “vice Kalulu” sembra essere arrivata alle battute finali attraverso un’operazione speculare con il  Bologna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

