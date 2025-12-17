Inter Dumfries da rimpiazzare | Norton Cuffy guida una corsa a 4

L’Inter si prepara a tornare in campo dopo la vittoria contro il Genoa, che ha risollevato il morale del team. Con Dumfries in cerca di un sostituto e Norton Cuffy tra i papabili, la squadra si concentra sulle prossime sfide. La corsa a quattro per il ruolo di terzino destro si fa sempre più competitiva, aprendo nuovi scenari per i nerazzurri.

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter si avvicina il momento di tornare in campo. La vittoria messa a referto con il Genoa per 2-1 ha dato ulteriori certezze ai nerazzurri, che hanno ritrovato la retta via dopo la debacle patita con il Liverpool. Il focus si sposta ora sulla Supercoppa Italiana, di fatto il primo trofeo stagionale da assegnare in quel dell’Arabia Saudita. Al tempo stesso, però, per la dirigenza è tempo di riflettere sulla prossima sessione di calciomercato. La Beneamata deve infatti necessariamente scovare un degno sostituto di Denzel Dumfries, per la catena di destra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

