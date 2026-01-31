L’autista del bus rompe il silenzio e si scusa pubblicamente. Dopo aver lasciato il bambino nella neve, ha ammesso di aver sbagliato e ha chiesto scusa al piccolo. La vicenda ha suscitato indignazione sui social e tra gli spettatori, portando il protagonista a parlare per la prima volta.

Bambino lasciato a terra nella neve, cosa ha detto l’autista e perché si è scusato pubblicamente. Un caso che ha fatto esplodere l’indignazione sui social, nei talk show e tra le istituzioni locali, ora trova la voce del protagonista. Salvatore Russotto, 61 anni, l’ autista del bus che ha fatto scendere un bambino di 11 anni in piena emergenza neve, rompe il silenzio e si scusa pubblicamente. «Mi fa male il cuore. A mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia», ha dichiarato in un’intervista al Gazzettino. Parole che arrivano dopo giorni di polemiche e che raccontano un episodio diventato simbolo di rigidità burocratica, stress sul lavoro e tensioni sociali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - “Ho sbagliato, chiedo scusa al bambino”: l’autista rompe il silenzio sul caso del bus e della neve

