Mahmoud Hannoun figlio del principale indagato nell' inchiesta sui fondi ad Hamas | Le prove? Fornite solo da Israele Per loro terroristi anche i bimbi | Video

Mahmoud Hannoun, figlio del principale indagato nell'inchiesta sui fondi ad Hamas, commenta le accuse, affermando che le prove sono fornite esclusivamente da Israele e che, secondo lui, anche i bambini vengono considerati terroristi. Ricorda inoltre che suo padre collabora da oltre quarant’anni con associazioni benefiche. Questa dichiarazione offre una prospettiva diversa sulla vicenda, evidenziando le tensioni tra le parti coinvolte e la complessità del contesto.

Stavolta la domanda ad Alessandro Di Battista è soltanto una: che ci faceva in missione in Siria e in Libano insieme a Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun Hannoun è stato arrestato dopo una maxi operazione sui fondi all’apparenza benefici, da destinar - facebook.com facebook

#GiorgiaMeloni commenta l'arresto del presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia, #MohammadHannoun, e si dice soddisfatta per l'operazione. Dunque l'attacco alla rete italiana dei finanziatori di #Hamas x.com

