Mahmoud Hannoun figlio del principale indagato nell' inchiesta sui fondi ad Hamas | Le prove? Fornite solo da Israele Per loro terroristi anche i bimbi | Video

Mahmoud Hannoun, figlio del principale indagato nell'inchiesta sui fondi ad Hamas, commenta le accuse, affermando che le prove sono fornite esclusivamente da Israele e che, secondo lui, anche i bambini vengono considerati terroristi. Ricorda inoltre che suo padre collabora da oltre quarant’anni con associazioni benefiche. Questa dichiarazione offre una prospettiva diversa sulla vicenda, evidenziando le tensioni tra le parti coinvolte e la complessità del contesto.
Il figlio del principale indagato Mohammad Hannoun: “Lui lavora tranquillamente con le associazioni benefiche da quarant’anni. Rispettiamo gli inquirenti italiani, ma lo Stato ebraico fa pressioni e la guerra ne ha mostrato gli standard”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
