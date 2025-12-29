Mahmoud Hannoun, figlio del principale indagato nell'inchiesta sui fondi a Hamas, commenta le accuse, affermando che le prove sono fornite esclusivamente da Israele e che, a suo avviso, anche i bambini vengono considerati terroristi. Inoltre, sottolinea che suo padre collabora da oltre quarant’anni con associazioni benefiche, sostenendo la sua innocenza rispetto alle accuse mosse.

Il figlio del principale indagato Mohammad Hannoun: “Lui lavora tranquillamente con le associazioni benefiche da quarant’anni. Rispettiamo gli inquirenti italiani, ma lo Stato ebraico fa pressioni e la guerra ne ha mostrato gli standard”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Mahmoud Hannoun, figlio del principale indagato nell'inchiesta sui fondi a Hamas: “Le prove? Fornite solo da Israele. Per loro terroristi anche i bimbi” | Video

Leggi anche: Mahmoud Hannoun, figlio del principale indagato nell'inchiesta sui fondi ad Hamas: “Le prove? Fornite solo da Israele. Per loro terroristi anche i bimbi” | Video

Leggi anche: Gaza, Israele pone il veto sul rilascio di Barghouti ma per Hamas «è centrale». Fornite le prove di «20 ostaggi in vita»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fondi ad Hamas, Mahmoud Hannoun: “Le prove? Fornite solo da Israele. Per loro terroristi anche i bimbi”; Il figlio di Hannoun: “Da Israele accuse false, ho portato anche io soldi a Gaza ma erano per beneficenza”; Mohammad Hannoun, chi è il presidente dell’associazione palestinesi d’Italia; Fondi ad Hamas, indagata anche la famiglia di Hannoun, FdI attacca Laura Boldrini e il Pd: Lo hanno osannato.

Fondi ad Hamas, Mahmoud Hannoun: “Le prove? Fornite solo da Israele. Per loro terroristi anche i bimbi” - Il figlio del principale indagato Mohammad Hannoun: “Lui lavora tranquillamente con le associazioni benefiche da quarant’anni. ilsecoloxix.it