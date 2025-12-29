Mahmoud Hannoun figlio del principale indagato nell' inchiesta sui fondi a Hamas | Le prove? Fornite solo da Israele Per loro terroristi anche i bimbi | Video
Mahmoud Hannoun, figlio del principale indagato nell'inchiesta sui fondi a Hamas, commenta le accuse, affermando che le prove sono fornite esclusivamente da Israele e che, a suo avviso, anche i bambini vengono considerati terroristi. Inoltre, sottolinea che suo padre collabora da oltre quarant’anni con associazioni benefiche, sostenendo la sua innocenza rispetto alle accuse mosse.
Il figlio del principale indagato Mohammad Hannoun: “Lui lavora tranquillamente con le associazioni benefiche da quarant’anni. Rispettiamo gli inquirenti italiani, ma lo Stato ebraico fa pressioni e la guerra ne ha mostrato gli standard”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Mahmoud Hannoun, figlio del principale indagato nell'inchiesta sui fondi ad Hamas: “Le prove? Fornite solo da Israele. Per loro terroristi anche i bimbi” | Video
Leggi anche: Gaza, Israele pone il veto sul rilascio di Barghouti ma per Hamas «è centrale». Fornite le prove di «20 ostaggi in vita»
Fondi ad Hamas, Mahmoud Hannoun: “Le prove? Fornite solo da Israele. Per loro terroristi anche i bimbi”; Il figlio di Hannoun: “Da Israele accuse false, ho portato anche io soldi a Gaza ma erano per beneficenza”; Mohammad Hannoun, chi è il presidente dell’associazione palestinesi d’Italia; Fondi ad Hamas, indagata anche la famiglia di Hannoun, FdI attacca Laura Boldrini e il Pd: Lo hanno osannato.
Fondi ad Hamas, Mahmoud Hannoun: “Le prove? Fornite solo da Israele. Per loro terroristi anche i bimbi” - Il figlio del principale indagato Mohammad Hannoun: “Lui lavora tranquillamente con le associazioni benefiche da quarant’anni. ilsecoloxix.it
Stavolta la domanda ad Alessandro Di Battista è soltanto una: che ci faceva in missione in Siria e in Libano insieme a Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun Hannoun è stato arrestato dopo una maxi operazione sui fondi all’apparenza benefici, da destinar - facebook.com facebook
#GiorgiaMeloni commenta l'arresto del presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia, #MohammadHannoun, e si dice soddisfatta per l'operazione. Dunque l'attacco alla rete italiana dei finanziatori di #Hamas x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.