Fondi Hamas | Accuse solide ad Hannoun ma stop ai dossier anonimi dell’intelligence israeliana

Un tribunale italiano ha respinto le accuse dell’intelligence israeliana contro Mohamed Hannoun, un imprenditore di origine palestinese. Dalle carte presentate, ci sono prove solide contro di lui, ma i giudici hanno deciso di non considerare i dossier anonimi forniti da Israele. Ora si attende una decisione definitiva sul caso.

Un tribunale italiano ha respinto i documenti presentati dall’intelligence israeliana nel procedimento contro l’imprenditore italiano di origine palestinese, Mohamed Hannoun, accusato di aver finanziato organizzazioni designate come terroristiche, tra cui Hamas. Il provvedimento, emesso dal tribunale del Riesame, ha confermato l’attendibilità delle accuse specifiche legate a movimenti di denaro e rapporti finanziari, ma ha bocciato i cosiddetti “dossier anonimi” forniti dalle agenzie di intelligence israeliane. Il giudice ha evidenziato che la mancanza di identificazione delle fonti, insieme all’assenza di verificabilità delle prove, rende impossibile valutare la credibilità dei materiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondi Hamas: “Accuse solide ad Hannoun, ma stop ai dossier anonimi dell’intelligence israeliana” Approfondimenti su Hamas Mohed Hannoun Fondi ad Hamas: legali Hannoun, "Indagine basata su materiale di intelligence" I legali di Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione Palestinesi in Italia, hanno commentato le indagini della procura di Genova, definendole basate su materiale di intelligence. Fondi ad Hamas, tre scarcerati. Ma Hannoun rimane in galera Tre persone sono state rimesse in libertà in seguito alla decisione del Riesame di sbloccare i fondi destinati ad Hamas, mentre Mohammad Hannoun, architetto e attivista palestinese, resta in carcere a Terni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Hamas Mohed Hannoun Fondi ad Hamas: Riesame, pacifica la finalità dei finanziamenti per rafforzarloAppare evidente che la grande messe di dati probatori, ora in atti, permette di fare emergere un quadro indiziario del tutto solido per corroborare sia la partecipazione dell'indagato alla associazio ... primocanale.it Presunti fondi ad Hamas, il tribunale del Riesame: su Hannoun solido quadro indiziarioGenova – Appare evidente che la grande messe di dati probatori, ora in atti, permette di fare emergere un quadro indiziario del tutto solido per corroborare sia la partecipazione dell'indagato alla a ... ilsecoloxix.it Mascia lo chiama con il cognome di un attivista indagato per presunti fondi ad Hamas: “lapsus”. Salis: “Superato ogni limite della conflittualità politica”. Le Opposizioni: “Fatto gravissimo, loro inadeguati” - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.