Hannoun l' inchiesta sull' associazione benefica in cerca delle prove dei finanziamenti ad Hamas
L'inchiesta riguarda l'associazione benefica collegata a Mohammed Hannoun, arrestato il 27 dicembre. Le autorità stanno indagando per verificare eventuali finanziamenti all'organizzazione Hamas. L'indagine mira a raccogliere elementi concreti in merito ai flussi di denaro e alle relazioni con gruppi considerati terroristici.
L'inchiesta sull'associazione benefica riconducibile a Mohammed Hannoun, arrestato il 27 dicembre scorso: si cercano le prove dei finanziamenti ad Hamas. I file sono stati ottenuti dalla polizia attraverso un'operazione sotto copertura. Hannoun respinge ogni accusa: i suoi legali potrebbero chiederne la scarcerazione. Intanto proseguono le mobilitazioni in suo favore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Inchiesta fondi ad Hamas, i legali di Hannoun: “Ha negato i finanziamenti”
Leggi anche: Genova, 9 arresti per “finanziamenti illeciti ad Hamas per €7mln”, coinvolto anche presidente associazione palestinesi Italia Mohammad Hannoun
Inchiesta su presunti finanziamenti ad Hamas: a Milano perquisita l'associazione La Cupola d'oro; Fondi ad Hamas, domani l'interrogatorio di garanzia di Hannoun; «Le accuse ad Hannoun basate su documenti forniti da Israele»; Hannoun, il teorema israeliano nelle carte della procura.
Il ruolo di Israele nell’inchiesta sui presunti fondi dall’Italia ad Hamas - I documenti inviati da Israele vengono usati per ricostruire la storia di Hamas e i suoi rapporti internazionali, ma soprattutto per sostenere i presunti legami tra Hamas e le associazioni palestinesi ... ilpost.it
Hannoun, nel cellulare le prove dei legami con Hamas/ La “missione segreta” e la sinistra nel mirino - Hannoun e i legami con Hamas: nel suo cellulare le prove secondo inquirenti. ilsussidiario.net
Hamas, indagine shock: coinvolta anche la famiglia di Mohammed Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia - Mentre la Dda di Genova ricostruisce i flussi di milioni di euro transitati attraverso associazioni formalmente benefiche e finiti – secondo l’accusa – a Hamas, l’interrogazione di Augusta Montaruli p ... panorama.it
Arrestato Hannoun per finanziamente ad Hamas
Alanews - video e giornalismo. . Caso Hannoun, la giornalista Angela Lano replica alle accuse della Procura di Genova: “Non sono il megafono italiano di Hamas”. La direttrice di Infopal è indagata a piede libero nell’inchiesta sul presunto finanziamento alle o - facebook.com facebook
Inchiesta Hannoun, gip e pm messi sotto tutela x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.