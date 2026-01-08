Bayer ha intentato una causa legale contro Pfizer e Moderna, accusandole di aver utilizzato senza autorizzazione un proprio brevetto relativo ai vaccini Covid-19. La disputa si inserisce nel contesto delle controversie sulla proprietà intellettuale nell’ambito della pandemia, che ha portato a numerosi contenziosi tra aziende farmaceutiche. La vicenda evidenzia l'importanza della tutela dei brevetti e delle innovazioni nel settore biotech.

Se la pandemia da Covid-19 sembra ormai un ricordo lontano è anche grazie ai vaccini, sviluppati a tempo di record per permettere al mondo intero di lasciarsi alle spalle il virus e ripartire. Ed è proprio su quei vaccini che nelle scorse ore è cominciata una nuova battaglia legale tutta interna alle case farmaceutiche. Il colosso tedesco Bayer ha citato a giudizio alcuni dei principali produttori dei vaccini anti Covid-19 a mRNA – Pfizer, BioNTech e Moderna – accusandoli di aver violato i brevetti legati alla tecnologia utilizzata nei loro vaccini. L’azione legale negli Usa. L’azione legale, depositata presso un tribunale federale del Delaware, negli Stati Uniti, segna l’apertura di un nuovo fronte nella guerra sui diritti di proprietà intellettuale dei vaccini. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Bayer fa causa a Pfizer, Moderna e Biontech: la "guerra" sui brevetti del vaccino anti-covid

Leggi anche: Bayer fa causa a Pfizer e Moderna

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bayer riapre la guerra dei brevetti sui vaccini anti Covid: al via le cause contro i big sulla tecnologia mrna; Bayer fa causa a Pfizer, Moderna e Biontech: la guerra sui brevetti del vaccino anti-covid; La sfida di Bayer sui vaccini anti-Covid: cause miliardarie a Pfizer e Moderna; La causa di Bayer a Pfizer e Moderna sui vaccini Covid: «Hanno usato un nostro brevetto».

La causa di Bayer a Pfizer e Moderna sui vaccini Covid: «Hanno usato un nostro brevetto» - Il colosso tedesco chiede alle rivali di Big Pharma di condividere i profitti generati negli anni della pandemia. open.online

Bayer fa causa a Pfizer, Moderna e Biontech: la "guerra" sui brevetti del vaccino anti-covid - Il colosso tedesco ha annunciato l'azione legale nei confronti delle aziende che hanno prodotto i vaccini durante la pandemia: "Hanno usato una tecnica per migliorare la stabilità dell'mrna senza paga ... today.it