Durante il parto scoprono che la bimba è nera | In clinica impiantato embrione di una coppia sconosciuta

Durante il parto, una donna ha scoperto che la sua bambina è nera, nonostante lei e il marito siano bianchi. La clinica in Florida ha ammesso di aver impiantato l’embrione di una coppia sconosciuta. Ora la donna chiede spiegazioni e si chiede come sia potuto succedere un errore così grave.

L'inquietante errore in una clinica della Florida dove a una donna è stato impiantato l'embrione di una coppia sconosciuta. La scoperta solo al momento del parto perché i genitori sono bianchi e la bimba è nera: "Un'altra coppia ha nostro figlio".

