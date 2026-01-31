Hanno trovato il corpo La notizia più brutta dopo giorni di ansia

Dopo giorni di tensione, i soccorritori hanno trovato il corpo di una persona nel tratto di mare che era al centro delle ricerche. La notizia arriva dopo un’attesa infinita, tra speranze e preoccupazioni di parenti e amici che non hanno mai smesso di sperare. La scoperta chiude un capitolo di angoscia e incertezza per tutti quelli coinvolti.

Giorni interminabili di attesa, di speranze appese a un filo, di preghiere sussurrate da due parti del mondo. Poi, l’annuncio più temuto, arrivato come un colpo improvviso e doloroso. La notizia ha spezzato il silenzio e trasformato l’attesa in lutto: si sono definitivamente spente le speranze di ritrovare viva Sharon Maccanico, quindicenne di origini irpine. Un dolore profondo che ha attraversato confini e comunità. Il corpo della ragazza è stato ufficialmente identificato dalle autorità neozelandesi dopo giorni di ricerche. Sharon era dispersa in seguito alla devastante frana che ha travolto il campeggio Beachside Holiday Park a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

