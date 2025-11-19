È il corpo di Andrea Scomparso da giorni la notizia più tragica dopo ricerche estenuanti | dov’era

Lo cercavano dal 26 settembre, giorno in cui aveva fatto perdere le sue tracce dopo un pranzo durante una gita nel Viterbese. Da allora le ricerche erano andate avanti senza sosta nella valle del Treja, con vigili del fuoco, volontari e droni impegnati per giorni. La conferma arrivata poche ore fa ha chiuso l’attesa dei familiari: il corpo ritrovato di recente appartiene proprio all’uomo scomparso. Si tratta di Andrea Gentili, 83 anni, ingegnere italiano residente negli Stati Uniti, che si trovava a Calcata con la moglie. Il cadavere è stato individuato domenica da un cacciatore in località Banditella, tra Calcata e Faleria, in fondo a una forra profonda più di cento metri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it