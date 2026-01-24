Nella terza puntata di Tali e Quali si è verificato un momento inaspettato, con Cristiano Malgioglio che ha deciso di lasciare lo studio. Questa puntata rappresenta un passaggio importante per definire il cast della finalissima, e l’evento ha suscitato attenzione tra il pubblico. Un episodio che aggiunge un elemento di sorpresa e tensione alla competizione, mantenendo alta l’attenzione verso il proseguimento del programma.

Tali e Quali è arrivato alla terza puntata, quella decisiva per completare il cast della finalissima. Il programma condotto da Nicola Savino, in onda venerdì 23 gennaio su Rai 1, ha incoronato gli ultimi due vincitori che si sono qualificati per l’atto conclusivo della prossima settimana. A valutare le esibizioni, la giuria fissa composta da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez, affiancata per l’occasione da Orietta Berti nel ruolo di giudice ospite. Fin dall’inizio, il tono della puntata si è rivelato brillante ma carico di frecciate, con scambi continui tra i giudici e un pubblico molto partecipe. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ora basta”. Tali e quali shock, succede di tutto in diretta: Malgioglio lascia lo studio

“Arrivederci, basta così”. Tali e Quali, Malgioglio perché lascia lo studioNella terza puntata di Tali e Quali, il pubblico segue con attenzione le eliminazioni e le emozioni dei concorrenti.

“È impossibile…”. Tali e Quali, entra in studio e anche Malgioglio senza paroleNel debutto di Nicola Savino alla guida di Tali e Quali, il programma ha mostrato un approccio deciso a valorizzare i talenti emergenti.

