Hai vinto ancora tu E si aggiudica il titolo di Tali e Quali Show | standing ovation

Questa sera su Rai Uno si è conclusa l’ultima puntata di Tali e Quali Show, condotta da Nicola Savino. La gara ha visto ancora una volta concorrenti che, con impegno e tanta voglia di divertirsi, si sono sfidati in performance di musica italiana e internazionale. Alla fine, un concorrente è riuscito a conquistare il pubblico e il titolo, ricevendo una standing ovation. La trasmissione si conferma un appuntamento amatissimo, capace di mettere in scena talenti improvvisati e grandi interpretazioni.

Si è chiusa venerdì 30 gennaio 2026, in prima serata su Rai Uno, la nuova edizione di Tali e Quali Show, il programma condotto da Nicola Savino che, stagione dopo stagione, ha trasformato la gente comune in grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. Un ultimo appuntamento molto atteso, capace di mescolare talento, ironia e spettacolo puro, accompagnando il pubblico verso il verdetto finale tra applausi, imitazioni sorprendenti e un clima di festa che ha attraversato l’intera serata. La puntata conclusiva è stata resa ancora più speciale dalla presenza in giuria di due ospiti d’eccezione come Alessandro Siani e Nino Frassica, che si sono affiancati ai giudici fissi Massimo Lopez, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Daniele Quartapelle, ha vinto anche l'edizione 2022 di "Tali e Quali", interpretando sempre Renato Zero con "I migliori anni". - facebook.com facebook

