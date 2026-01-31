Hai prof di sinistra? Oltre 300 docenti rispondono ai giovani di FdI | Clima di controllo nelle scuole l’antifascismo non è un’opinione

Oltre 300 insegnanti italiani si schierano contro le accuse di sinistra. Rispondono alla campagna di Azione Studentesca con un messaggio chiaro: l’antifascismo non è un’opinione, ma un principio alla base della Repubblica. Tra docenti e personale Ata, molti sottolineano come nelle scuole si viva un clima di controllo e come l’antifascismo sia un valore imprescindibile. La risposta arriva forte e diretta, senza possibilità di fraintendimenti.

«L’antifascismo non è un’opinione politica, ma un principio fondativo della Repubblica italiana». È con queste parole che più di trecento fra docenti, personale Ata, facilitatori linguistici e professori universitari hanno risposto alla campagna “La scuola è nostra” di Azione Studentesca. Nei giorni scorsi, il movimento giovanile legato a Fratelli d’Italia ha diffuso un sondaggio in cui si invitano gli alunni a segnalare «professori di sinistra». L’iniziativa è subito finita sotto i riflettori pubblici, scatenando la reazione indignata degli insegnanti e spingendo lo stesso ministero dell’Istruzione ad avviare degli accertamenti.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Fdi Scuola

Il ministero dell’Istruzione ha aperto un’indagine dopo aver scoperto che alcuni studenti di FdI hanno distribuito un questionario con domande sui professori di sinistra.

Un insegnante di liceo ha risposto a un video che critica la campagna di FdI sui docenti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fdi Scuola

Argomenti discussi: Hai professori di sinistra?: il modulo promosso da Azione Studentesca per 'risolvere i problemi della scuola'; Segnalate i docenti di sinistra. Le liste di proscrizione della destra; Campagna studentesca di destra contro professori di sinistra: il ministero indaga; ''Hai uno o più prof di sinistra che fanno propaganda?'', il sondaggio di Azione Studentesca per il Pd è ''vergognoso''. La replica: ''No all'indottrinamento''.

Hai prof che fanno propaganda di sinistra?: il manifesto di Azione studentesca in un liceo di PordenoneAl liceo Leopardi-Majorana di Pordenone è partita la caccia agli insegnanti di sinistra. Un manifesto di Azione studentesca invita i ragazzi a segnalare i docenti che fanno propaganda politica in ... fanpage.it

«Hai prof di sinistra?». Bufera a scuola dopo il manifesto, il sindaco Basso: Non si possono censurare gli studenti. Pd: Lista di proscrizionePORDENONE - «Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni? Descrivi uno dei casi più eclatanti». Questi sono alcuni dei quesiti ... ilgazzettino.it

Profonda stima per un economista dal profilo internazionale oltre che dai grandi valori umani. Arriverderci Prof. - facebook.com facebook