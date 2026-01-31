Ha convinto Chivu è il vero colpo di gennaio | firma fino al 2030

L’Inter ha trovato l’accordo con Chivu e sta per ufficializzare il rinnovo fino al 2030. La firma è ormai fatta, e i tifosi sono in fermento per questa mossa a lungo termine. Ora manca solo l’annuncio ufficiale, ma la trattativa è conclusa.

Argomenti discussi: Zielinski poteva lasciare l'Inter in estate: la frase di Chivu che lo ha convinto a restare a Milano; Inter, che sollievo non aver trovato Mourinho in Champions League: Chivu può trovarsi come Inzaghi un anno fa. Ma deve vincere lo scudetto; Inter, è il momento di Sucic. Il croato ha convinto Chivu: fiducia meritata e col Pisa…; Chivu: In Champions avevamo altre aspettative. Ora non dipende solo da noi.

Chivu lo ha convinto: All’Inter avrai la tua occasioneCristian Chivu decisivo nel mercato dell'Inter: in estate ha convinto Piotr Zielinski a rifiutare la Premier e restare in nerazzurro ... interlive.it

Inter, Chivu: Thuram ha perso il posto? Non creiamo un caso! Lautaro non si è allenato, Dumfries e Calhanoglu…Conferenza Chivu Inter Arsenal - Le parole dell’allenatore dei nerazzurri alla vigilia della sfida di Champions League contro ... fantamaster.it

GAZZETTA DELLO SPORT: “Luis Henrique resterà all’Inter. Le offerte arrivate non sono state giudicate all’altezza e il club ha deciso di non aprire alla cessione. Decisiva la posizione di Chivu, che ha chiesto esplicitamente di trattenere il brasiliano, convinto di - facebook.com facebook

Buongiorno! Le prime pagine di oggi #27gennaio: "L'Inter non si ferma", "Chivu tifa Bayern", "Juve, l'hai convinto" x.com