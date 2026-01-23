Il centrocampista dell’Everton Garner firma un nuovo contratto fino al 2030

Garner, centrocampista dell’Everton, ha rinnovato il suo contratto fino al 2030. La firma rappresenta un passo importante per il giocatore e per il club, consolidando la sua presenza nel progetto a lungo termine dei Toffees. La decisione evidenzia la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme, rafforzando la stabilità e la continuità della squadra nel prossimo futuro.

2026-01-23 22:30:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: La star dei Toffees ha impegnato il suo futuro nel Merseyside. James Garner ha impegnato il suo futuro all’Everton dopo aver firmato un nuovo contratto di quattro anni e mezzo che lo manterrà al club fino a giugno 2030. Il centrocampista 24enne è stato quasi sempre presente in questa stagione, giocando da titolare in tutte le partite e contribuendo con tre gol e tre assist. Il suo precedente contratto sarebbe scaduto quest’estate, suscitando speculazioni sul suo futuro, comprese le segnalazioni di interesse da parte dell’ex club del Manchester United alla fine dell’anno scorso.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Città Metropolitana di Catania, firmato il nuovo contratto di servizio con S.C.M.C. fino al 2030La Città Metropolitana di Catania ha firmato un nuovo contratto di servizio con S.

Inter, Dimarco ad un passo dal rinnovo: contratto fino al 2030 e aumento dell’ingaggioFederico Dimarco si avvicina al rinnovo con l’Inter, con un contratto fino al 2030 e un incremento dell’ingaggio.

Argomenti discussi: Il Barcellona intende offrire il cartellino di un giocatore per completare il trasferimento del centrocampista dell'Everton; Harrison: 'Felice di essere alla Fiorentina'; Woltemade fatica a riempire il vuoto di Isak – Colpi e fallimenti; James Rodriguez sta pensando di lasciare l'Everton.

Il futuro di Nkunku, un altro colpo in attacco e il talento dell’Everton: tutte le mosse del Milan | CMIl ds del Milan Tare al lavoro per un altro acquisto in attacco mentre resta in bilico Nkunku che può resstaare. Spunta un giovane inglese ... calciomercato.it

LE PARTI SI AVVICINANO En Nesyri si avvicina ad essere un attaccante della Juventus. Nelle ultime ore il Fenerbahçe ha accelerato su Beto, ex Udinese attualmente all'Everton, segno che l'accordo tra il marocchino e la Juventus si avvicina. - facebook.com facebook