Guidesi | Ora servono stipendi su base territoriale

L’assessore regionale Guidesi spiega che ora serve una differenziazione degli stipendi in base al territorio. Secondo lui, il costo della vita cambia da regione a regione e le soluzioni nazionali non sono abbastanza giuste. Se si continuano ad applicare gli stessi salari ovunque, si rischia di far calare i consumi e di rallentare la crescita economica.

L’assessore: «Il costo della vita non è uguale ovunque, le soluzioni nazionali non sono eque. Se non si differenziano salari e strumenti a livello regionale, il rischio è una contrazione dei consumi e meno crescita. Ci vuole un dibattito al governo». Il costo della vita a Milano è maggiore del 10% rispetto a quello di Roma e Firenze, mentre rispetto a Palermo e Napoli la differenza supera il 50%. A dirlo è un recente studio dell’Osservatorio Conti Pubblici dell’Università Cattolica di Milano, firmato da Carlo Cottarelli. Numeri che spingono l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia a lanciare un vero e proprio allarme: «Bisogna differenziare gli stipendi in base al territorio o si rischia un calo dei consumi generale e quindi meno produzione e meno Pil». 🔗 Leggi su Laverita.info

