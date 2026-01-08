Stipendi bassi e spopolamento Terni è in recessione | serve una vertenza territoriale

Terni sta attraversando un periodo di crisi economica e sociale, caratterizzato da stipendi bassi e un crescente spopolamento. È urgente avviare una vertenza territoriale che coinvolga istituzioni e cittadini, al fine di affrontare le sfide dell’invecchiamento, della povertà e delle nuove solitudini, per promuovere un percorso di ripresa e miglioramento della qualità della vita nella zona.

