Stipendi bassi e spopolamento Terni è in recessione | serve una vertenza territoriale

8 gen 2026

Terni sta attraversando un periodo di crisi economica e sociale, caratterizzato da stipendi bassi e un crescente spopolamento. È urgente avviare una vertenza territoriale che coinvolga istituzioni e cittadini, al fine di affrontare le sfide dell’invecchiamento, della povertà e delle nuove solitudini, per promuovere un percorso di ripresa e miglioramento della qualità della vita nella zona.

“Siamo ormai in piena recessione. È necessario aprire una grande vertenza territoriale per contrastare invecchiamento, spopolamento, povertà e nuove solitudini. Entro fine gennaio inviteremo i parlamentari eletti in Umbria, trasferendogli le nostre analisi, preoccupazioni e proposte, chiedendo. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

