Guida contromano sulla statale di Altamura il camionista avverte l'anziano al volante | Girati!
Un'auto imbocca contromano la statale 96 vicino Altamura. Un camionista si accorge subito del pericolo e corre a fiancheggiare la vettura. Gli urla di girarsi, cercando di convincere il conducente a fermarsi prima che possa succedere qualcosa di grave. Alla fine, il guidatore si ferma e la situazione si risolve senza incidenti.
Un’auto imbocca contromano la statale 96 all'altezza di Altamura. Un camionista la affianca e suona il clacson fino a convincerlo a fermarsi. Le immagini in un video.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Altamura Statale96
Mosca avverte l’Ue: “Ascolti Trump se vuole salvarsi”. La replica: “Destino di Kiev è il destino dell’Europa”
Mosca lancia un avvertimento all'Unione Europea, invitandola ad ascoltare l'ex presidente americano Donald Trump per evitare conseguenze negative.
Statale 36, al volante dell’auto in contromano un pensionato 80enne: “Scusate, non l’ho fatto apposta”
Un pensionato di 80 anni di Erba ha imboccato la Statale 36 in contromano, percorrendo circa dieci chilometri prima di essere fermato.
Ultime notizie su Altamura Statale96
Argomenti discussi: Altamura: auto contromano sulla statale, alla guida un anziano. Camionista riesce a fermarlo; Altamura, auto contromano sulla statale: alla guida un anziano, un camionista lo ferma in tempo VIDEO; Pericolo su statale 96: guida contromano, fermato in tempo; Contromano sulla statale ad Altamura, anziano fermato da un camionista: Ho cambiato il destino.
Altamura, auto contromano sulla statale: alla guida un anziano, un camionista lo ferma in tempo VIDEO«Alla fine sono salito sul guardrail scavalcandolo e bloccato tutto il traffico proveniente dalla parte opposta» ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Pericolo su statale 96: guida contromano, fermato in tempoUn autotrasportatore di Altamura, Peppe Dileo, ha evitato una possibile tragedia questa mattina sulla strada statale 96. In prossimità di Altamura un anziano ha imboccato contromano la statale rischia ... altamuralife.it
Altamura, auto contromano sulla statale: alla guida un anziano, un camionista lo ferma in tempo VIDEO x.com
Il racconto di Peppe Dileo sui social. In un video pubblicato su Facebook si vede un'auto viaggiare contromano sulla SS96. Alla guida del veicolo un anziano. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.