Mosca lancia un avvertimento all'Unione Europea, invitandola ad ascoltare l'ex presidente americano Donald Trump per evitare conseguenze negative. La risposta dell'Ue sottolinea che il destino di Kiev è intrinsecamente legato al futuro dell'Europa, mentre Dmitriev, rappresentante di Putin, critica le scelte della squadra Biden che, a suo avviso, hanno indirizzato l'Europa sulla strada sbagliata.

"La squadra di Biden ha spinto l'Ue sulla strada sbagliata" ha dichiarato Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo Vladimir Putin. Von der Leyen: "Procederemo uniti nel sostenere l'Ucraina e nel difendere l'Europa".