Un pensionato di 80 anni di Erba ha imboccato la Statale 36 in contromano, percorrendo circa dieci chilometri prima di essere fermato. L'uomo ha dichiarato di non essersi accorto di essere in direzione opposta e si è scusato, sottolineando di non averlo fatto apposta. L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla necessità di controlli più efficaci per gli anziani alla guida.

Erba (Como) – “Non l’ho fatto apposta, non mi sono accorto che ero in contromano”. È un pensionato di ottant’anni che abita nella zona di Erba l’automobilista che la sera di venerdì di due settimane fa ha imboccato la Statale 36 e percorso almeno una decina di chilometri in contromano prima di essere fermato. Ha pure attraversato la galleria del Monte Barro. “Non volevo, ho sbagliato senza accorgermene”, ha raccontato mortificato agli agenti della Polizia stradale che sono riusciti a bloccarlo prima che innescasse disastrosi incidenti. Oltre ad essere multato, gli è stata sospesa la patente, che probabilmente gli verrà pure revocata, perché non più ritenuto in grado di guidare dopo quanto successo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Statale 36, al volante dell’auto in contromano un pensionato 80enne: “Scusate, non l’ho fatto apposta”

Leggi anche: Auto contromano nel tunnel, tragedia sfiorata sulla Statale 36

Leggi anche: Contromano dentro una galleria. Tragedia sfiorata sulla Statale 36

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Statale 36, 200mila automobilisti in due giorni: è fra le strade più trafficate d'Italia. La classifica - Lecco, 3 agosto 2025 – Quasi 200mila automobilisti in transito sula Statale 36 nel tratto della Valassina a Monza tra sabato e domenica, 120mila a Costa Masnaga nel tratto della Milano – Lecco, 65mila ... ilgiorno.it

Incidente sulla Statale 36 a Monza, scontro tra auto in galleria: 6 feriti e traffico in tilt - Grave incidente stradale e ancora più gravi ripercussioni sul traffico per la prima domenica di esodo estivo questa mattina sulla strada Statale 36 “del lago di Como e dello ... ilgiorno.it

Masso sfiora un treno e finisce sulla strada statale 36, più di 150 passeggeri evacuati: il video - Un masso si è staccato da una parete rocciosa, è finito sulla linea ferroviaria e poi ha concluso la sua caduta sulla strada statale 36. fanpage.it

Tragedia alla vigilia di Natale sulla statale 196 Una giovane vita spezzata sulle strade del Medio Campidano. A perdere la vita è Noemi Collu, 37 anni, di Villacidro. Era al volante della sua auto quando ha perso il controllo finendo fuori strada. La vettura si - facebook.com facebook