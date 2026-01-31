Guida contromano sulla statale di Altamura il camionista avverte l’anziano al volante | Girati!

Questa mattina sulla statale 96 di Altamura un’auto ha imboccato contromano. Un camionista che stava passando ha visto l’auto e ha tentato di avvisare il conducente, urlandogli di girare. Alla fine, il camion si è affiancato e ha suonato il clacson finché il conducente dell’auto, un anziano, ha deciso di fermarsi. Nessuno si è fatto male, ma la scena ha suscitato molta tensione tra i passanti.

Un'auto imbocca contromano la statale 96 all'altezza di Altamura. Un camionista la affianca e suona il clacson fino a convincerlo a fermarsi.

