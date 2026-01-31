Guasti sulla rete idrica manca l' acqua a Boschi di Lari e Usigliano

Questa mattina, a Boschi di Lari e Usigliano, è mancata l’acqua. Due guasti sulla rete idrica nel comune di Casciana Terme Lari hanno bloccato l’erogazione. Acque ha confermato che i lavori di riparazione sono ancora in corso e che potrebbe esserci qualche disagio fino a quando tutto tornerà alla normalità.

Acque comunica che, a causa di due diversi guasti sulla rete idrica nel comune di Casciana Terme Lari, oggi sabato 31 gennaio, sono in corso mancanze d'acqua a Boschi di Lari e Usigliano. I tecnici sono sul posto e si apprestano a eseguire gli interventi di riparazione.Il ripristino del servizio.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Casciana Terme Lari Ancora rotture sulla rete idrica, tante utenze senz'acqua. Hera: "Alcuni guasti forse causati dal terremoto" Ravenna continua a registrare problemi sulla rete idrica, con molte utenze senza acqua. Lavori sulla rete idrica: strade di Pisa senz'acqua Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. I lavori sono inoltre necessari per prevenire guasti incipienti sulla rete elettrica il cui ripristino richiederebbe più tempo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.